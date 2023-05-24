وزيرة دفاع لاتفيا عن روسيا: ستكون هناك مفاجآت استراتيجية

قالت وزيرة دفاع لاتفيا إينارا مورنيتسيه، إنه "لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع أن تتراجع روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن".

وأضاف الوزيرة، في حديث نقلته محطة إذاعة Polskie Radio: "سيكون المجتمع الدولي مخطئا، إذا كان يعتقد أن النزاع في أوكرانيا قد أضعف روسيا تماما وأنها لم تعد في وضع يمكنها من تقديم مفاجآت استراتيجية جديدة".

يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية برونو كال، إنه لا توجد مؤشرات على ضعف روسيا في المجال العسكري.

وأضاف: "لا تزال روسيا، وكما في السابق، قادرة على القتال على المدى الطويل، وتستطيع تزويد قواتها بالعسكريين والأسلحة والذخيرة".

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وتابع كال، أنه في هذا الصدد لا يمكن بتاتا الحديث عن وجود ضعف أو عن أن أنشطة موسكو يمكن أن تتقلص أو تتوقف.

في وقت سابق، قال العقيد ماركوس ريزنر الخبير الاستراتيجي العسكري بوزارة الدفاع النمساوية، إن الكثيرين يحاولون المبالغة في الحديث عن ضعف الجيش الروسي.

وحذر الخبير من مغبة التمادي في ذلك، ووصف روسيا بالخصم الذي يجب أخذه على محمل الجد.

المصدر: نوفوستي