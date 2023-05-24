الكشف عن طبيعة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني

أصيب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني خلال هجوم صاروخي روسي بالقرب من خيرسون أوائل مايو الجاري.

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أفاد بذلك مصدر لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن زالوجني تعرض لإصابة في الرأس وإصابات بشظايا خلال هجوم صاروخي شنته القوات الروسية على موقع قيادة بالقرب من خيرسون أوائل مايو.

ووفقا لمحاور الوكالة الروسية، فقد خضع زالوجني لعملية في الجمجمة، ولن يتمكن من مواصلة خدمته.

وفي 10 مايو، أصبح معروفا أن زالوجني رفض المشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" على مستوى رؤساء الأركان، ثم ترددت شائعات عن إصابته، أو حتى مقتله، فيما ادعت نائبته آنا ماليار أنه يواصل أداء مهامه.

المصدر: نوفوستي