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زاخاروفا تعلق على مزاعم الخارجية الأمريكية بشأن مجموعة "فاغنر"

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زاخاروفا تعلق على مزاعم الخارجية الأمريكية بشأن مجموعة
Legion-Media Maksim Konstantinov SOPA Image
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مزاعم واشنطن بشأن حصول مجموعة "فاغنر" على أسلحة من مالي لاستخدامها في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث قالت إن مثل هذه المزاعم مجرد "كلام فارغ"، وقارنت تلك التصريحات بمستوى أن يقول أحدهم إن مجموعة "فاغنر" تحصل على أسلحتها من شركة عسكرية أمريكية خاصة.

وتابعت: "لا يوجد شيء يمكن التعليق عليه، سوى أنه من الأجدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن تهتم بقضايا محددة للغاية تتعلق بالأسلحة".

المصدر: تاس

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