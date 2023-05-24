أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن مسؤولا أوكرانيا رفيع المستوى اعترف بدور القوات الأوكرانية في هجوم المخربين على مقاطعة بيلغورود الروسية يوم أمس.

ونقلت الصحيفة عن هذا المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجيش الأوكراني لم يشارك بشكل مباشر في الهجوم، لكنه قدم الدعم.

وجاء في المقالة: "قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى <...> إن القوات الأوكرانية قامت بشكل أساسي خلال العملية بتقديم الدعم والحماية، وشرعت بالدفاع عن حدود أوكرانيا في تلك المنطقة في حالة الهجوم المضاد الروسي".

وبعد اعترافه بتحمل مجموعة المخربين لخسائر، زعم المسؤول الأوكراني بأنه لم يكن هناك جندي أوكراني واحد على الأراضي الروسية.

وذكرت الصحيفة، أن المسؤول الأوكراني رفض تقديم أية تفاصيل أخرى عن العملية، ولم يشرح من أين حصل المخربون على المعدات والآليات الأمريكية.

في 22 مايو تسللت مجموعة تخريب أوكرانية أراضي مقاطعة بيلغورود. وعلى الفور تم هناك فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب. في اليوم التالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن طرد وتصفية المخربين. في المجموع، تم القضاء على أكثر من 70 مسلحا وتدمير حوالي 12 قطعة من المعدات.

المصدر: نوفوستي