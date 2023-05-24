وصف رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر محاولات إضعاف روسيا بأنها "عودة إلى القرن التاسع عشر".

جاء ذلك في مقابلة له مع جريدة "ميركور" نشرت الاثنين الماضي، قال فيها إنه ليست هناك حاجة لإضعاف روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وتابع: "إن هذا موقف من القرن التاسع عشر، وأدى إلى جميع صراعات القرن العشرين وتوريث العداء، وسيادة الصدمات والدعاية".

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وأشار كريتشمر إلى أن العقوبات الخاطئة وسياسة الطاقة المضللة تحرم الغرب من قوته، مضيفا: "من خلال عزل أنفسنا عن كل ما يتعلق بروسيا، وحتى قطع العلاقات مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، فإننا نحرم أنفسنا من الفرص".

وفي رأيه، طالما امتنعت ألمانيا عن المبادرات الدبلوماسية، فإنها تضيع فرصة وقف الصراع في أوروبا، والذي بدوره لا يوحي بالثقة في السياسة بين الناخبين الألمان.

وتابع: "دعونا نرى ما قيل للألمان خلال الإثني عشر شهرا الماضية، من أننا لن نصبح أبدا أطرافا في النزاع، ولن نوفر أسلحة هجومية ودبابات. الآن كل شيء يحدث عكس ذلك تماما".

ولا يتوقف السياسيون الغربيون عن الحديث بانتظام حول كيفية هزيمة أوكرانيا لروسيا في ساحة المعركة، ويزودون كييف بالأسلحة بشكل متزايد، فيما رد الكرملين بالقول إن المساعدة العسكرية "لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، إلا أنها ستطيل فقط من معاناة الشعب الأوكراني".

المصدر: Merkur.de