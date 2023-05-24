لافروف يدعو واشنطن وبروكسل إلى التخلي عن محاولات تهميش الأمم المتحدة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن محاولات تهميش هيئة الأمم المتحدة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية، اليوم الأربعاء، حيث تابع لافروف أنه يتعين على الغرب الجماعي، من أجل "تخفيف التوتر الدولي"، التخلي عن محاولاته النشطة، أحادية الجانب، لتهميش الأمم المتحدة، من خلال "إنشاء هياكل ذات تكوين محدود خارجها، لا تتمتع بالشرعية، بل تدعي السيطرة على الجميع".

المصدر: تاس