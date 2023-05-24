 
مباشر

بولندا تعتزم بدء مفاوضات بشأن شراء غواصات

أخبار العالم

بولندا تعتزم بدء مفاوضات بشأن شراء غواصات
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdco

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، إن بلاده تخطط في العام الجاري لبدء مفاوضات حول شراء غواصات للبحرية البولندية.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "سنباشر بتنفيذ برنامج أوركا".

وتابع الوزير القول: "في هذا العام، نخطط لبدء إجراءات تهدف إلى شراء غواصات والحصول على التقنيات اللازمة والتكنولوجيات".

إقرأ المزيد
روسيا تدعم جيشها بغواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة
روسيا تدعم جيشها بغواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

وتفيد المصادر المفتوحة، بأن سلاح البحرية البولندي يضم في صفوفه 46 سفينة حربية من مختلف الطرازات، وحوالي 12 ألفا من العسكريين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا