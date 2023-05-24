بولندا تعتزم بدء مفاوضات بشأن شراء غواصات

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، إن بلاده تخطط في العام الجاري لبدء مفاوضات حول شراء غواصات للبحرية البولندية.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "سنباشر بتنفيذ برنامج أوركا".

Obecność włoskiego okrętu to efekt moich rozmów z Guido Crosetto, włoskim ministrem obrony. Włosi będą wzmacniać naszą obronę przeciwlotniczą co najmniej pół roku. https://t.co/Uya8WWjnv3 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 20, 2023

وتابع الوزير القول: "في هذا العام، نخطط لبدء إجراءات تهدف إلى شراء غواصات والحصول على التقنيات اللازمة والتكنولوجيات".

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وتفيد المصادر المفتوحة، بأن سلاح البحرية البولندي يضم في صفوفه 46 سفينة حربية من مختلف الطرازات، وحوالي 12 ألفا من العسكريين.

المصدر: تاس