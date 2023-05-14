روسيا تدعم جيشها بغواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلن مصدرمطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستزود جيشها بغواصة نووية جديدة متعددة الأغراض من فئة "Yasen-M".

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية: "غواصة كراسنويارسك النووية الجديدة المتعددة الأغراض من فئة Yasen-M من المفترض أن يتم تسليمها للجيش الروسي أواخر العام الجاري أو في الربع الأول من عام 2024".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة "كراسنويارسك" في مصنع Sevmash عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يوليو 2021، وبعد إخضاعها لسلسلة من الاختبارات أعيدت في مارس العام الجاري إلى المصنع لإدخال بعض التعديلات عليها.

وتمتلك روسيا غواصتين عاملتين في جيشها من فئة Yasen-M حاليا هما "قازان" و "نوفوسيبيرسك" كما يجري العمل على تصنيع 5 غواصات أخرى من نفس الفئة في مصنع Sevmash حاليا.

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ويمكن لغواصات Yasen-M النووية الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، و وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا والعمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

المصدر: سلاح روسيا