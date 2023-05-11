روسيا تطور مكونات جديدة لـ"منافسة Boeing 787"

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير مكونات جديدة لطائرات CR929 الروسية-الصينية التي ستكون منافسا لطائرات Boeing 787.

وحول الموضوع قال المدير العام لمعهد علوم ديناميك الهواء المركز الروسي، كيريل سيبالو: "خلال معرض MAKS-2023 للطيران سنكشف عن نموذج جديد لصندوق الجناح المركب الذي نطوره لطائرات CR929، وفي أغسطس العام الجاري سنخضع هذا النموذج لاختبارات التحمل العملية".

وأضاف "سيخضع الخبراء التابعون لمعهدنا نموذج جناح الطائرة الجديد لاختبارات قاسية لتحديد مدى متانته، وإن الاختبارات الأولية على النموذج بينت أنه قوي ومتين جدا.. هذه الاختبارات ضرورية لصنع مكونات جديدة لتطوير نماذج أعرض وأكبر حجما من طائرات CR929 الواعدة".

وسيتم إنتاج CR929 من قبل شركة CRAIC التي أسست عام 2017 بالتعاون ما بين COMAC الصينية والشركة الروسية المتحدة لبناء الطائرات، والتي يقع مقرها الرئيسي في شنغهاي.

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ومن المفترض أن يكون النموذج الأساسي CR929-600 من هذه الطائرات قادرا على نقل 280 راكبا في رحلات لا يقل مداها عن 12000 كلم، وأن تصبح هذه الطائرة منافسا لـ Boeing 787.

المصدر: سلاح روسيا