"فرسان روسيا" يستعرضون مهارتهم في ماليزيا

استعرض فريق "فرسان روسيا" الجوي للألعاب البهلوانية مهارة طياريه في معرض LIMA 2023 للمعدات الجو- فضائية والبحرية في ماليزيا.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة الطائرات الروسية الموحدة، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، على قناة "تليغرام" التابعة لها.

وقال الناطق إن العرض الجوي السابق نفذه فريق "فرسان روسيا" في منتدى "الجيش – 2022" الذي انعقد في أغسطس الماضي بضواحي موسكو.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن الفريق الروسي للألعاب البهلوانية الجوية يمتلك 3 أنواع من الطائرات الحربية، وهي مقاتلات" سو- 27"، "سو-30 إس إم"، سو – 35" إس"، بصفتها طائرة حربية متعددة المهام تتميز بقدرة عالية على المناورة.

ويتضمن برنامج العرض الجوي الروسي مختلف الأنواع من الألعاب البهلوانية الجماعية، بما في ذلك "البرميل" و"العقدة" والتحليق على ارتفاع منخفض وبأبطأ سرعة ممكنة.

يذكر أن عرض LIMA 2023 للمعدات الجو- فضائية والبحرية هو أحد المعارض الكبرى للأسلحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويقام المعرض بدءا من عام 1991 بدعم من وزارة الدفاع الماليزية ووزارتي النقل والتجارة الدولية والصناعة. ويقام المعرض الحالي في الفترة ما بين 23 – 25 مايو الجاري.

المصدر: تاس