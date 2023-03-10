الاتحاد الدولي للمبارزة يعيد الرياضيين الروس للمنافسة في بطولاته

قرر الاتحاد الدولي للمبارزة السماح للرياضيين الروس بالعودة إلى المنافسات، حسب مندوب عنه أدلى بحديث لوكالة "فرانس برس" خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد.

وسمح الاتحاد الدولي أيضا للرياضيين البيلاروس بالعودة للمنافسة في بطولاته والمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال المصدر إن قرار الاتحاد الدولي للمبارزة سيبدأ سريانه اعتبارا من أبريل "رهنا بالتوصيات المحتملة أو القرارات المستقبلية للجنة الأولمبية الدولية".

وقدّر المصدر أن أعضاء الاتحاد الدولي للمبارزة، المجتمعين في مدينة لوزان السويسرية، صوتوا بحوالي 65 في المئة لصالح عودة الرياضيين والفرق والمسؤولين الروس والبيلاروس إلى المنافسات.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات المؤهلة في المبارزة لأولمبياد باريس 2024 في أبريل المقبل.

وأصبحت المبارزة أول رياضة أولمبية تعيد فتح أبوابها أمام مشاركة الروس والبيلاروس، بعد عام من استبعادهم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان المبارزون الروس توجوا بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف 2021، بينما كانوا يتنافسون تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: أ ف ب