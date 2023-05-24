الكرملين: روسيا تعارض تجميد النزاع في أوكرانيا  

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لمراسل "تاس"، إن موسكو توافق على الرأي الذي يؤكد عدم جواز تجميد النزاع الأوكراني.

وأضاف ممثل الكرملين، خلال رده على سؤال عما إذا كانت روسيا متضامنة مع الغرب في عدم السماح بتجميد النزاع في أوكرانيا: "نعم روسيا متضامنة في هذا المجال".

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وتابع بيسكوف القول: "روسيا تنظر فقط في إمكانية إنجاز العملية العسكرية الخاصة، بهدف ضمان مصالحها. يجب تحقيق الأهداف التي حددتها، روسيا إما من خلال العملية العسكرية الخاصة، أو بالوسائل الأخرى المتاحة".

في وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن مفاوضات السلام حول الوضع حول أوكرانيا يجب ألا تهدف إلى تجميد النزاع.

ويتمسك بمواقف مماثلة، ممثلو دول غربية أخرى. فعلى سبيل المثال، شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 22 مايو، على أن أي خطط سلام لا تنص على إعادة الأراضي التي فقدتها كييف، ستكون غلطة جذرية، لأنها لن تؤدي إلا إلى تجميد النزاع في أوكرانيا.

المصدر: تاس