G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءة مع الصين

أكد قادة دول G7 عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا، كما أعربوا عن معارضتهم لـ"العسكرة" الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع السعي لإقامة "علاقات بناء" مع بكين.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر اليوم السبت عن قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال البيان إن دول المجموعة تعتزم تكثيف الخطوات نحو نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، والسعي للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وأكدت مجموعة السبع أنها تعارض "أي محاولات أحادية الجانب" لتغيير وضع الأراضي بالقوة في أي مكان في العالم، وأنها ستواصل دعم أوكرانيا واتخاذ إجراءات بهدف "زيادة التكاليف" التي تتحملها روسيا.

العلاقات مع الصين

وأشار قادة دول مجموعة السبع إلى استعدادهم لبناء علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، واعترافهم بأهمية التعامل الصريح معها، والالتزام بمواقفهم الأساسية بشأن تايوان، بما فيها سياسة "صين واحدة" والدعوة إلى إيجاد حل سلمي.

مع ذلك، شددت المجموعة على أنها تعارض ما وصفته بـ"أنشطة العسكرة" التي تمارسها الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أنها ستعارض "ممارسات الصين غير السوقية"، بما فيها النقل غير القانوني للتكنولوجيا، وستدعو بكين أيضا إلى الضغط على روسيا لتسحب "فورا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من أوكرانيا"، وفقا للبيان.

إيران

ودعت مجموعة السبع إيران إلى التوقف عن دعم روسيا في النزاع الأوكراني وعدم نقل طائرات بدون طيار إليها، كما حثت طهران على عدم عرقلة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت مجموعة السبع إسرائيل وفلسطين إلى الامتناع عن الأعمال أحادية الجانب والعنف، وحثت أطراف الصراع في السودان على إنهاء القتال دون شروط مسبقة.

سوريا

وأعربت مجموعة السبع عن تأييدها لعملية سياسية شاملة في سوريا تتفق مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي ألا ينظر في التطبيع والمساعدة في إعادة الإعمار إلا بوجود تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي.

كوريا الشمالية

ودان البيان قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة من مجلس الأمن الدولي، كما طالب بيونغ يانغ بالعودة إلى الحوار.

آسيا الوسطى

وأكدت G7 تأكيد التعاون مع دول آسيا الوسطى لمواجهة التحديات الإقليمية المختلفة، بما فيها عواقب الأزمة في أوكرانيا والآثار المزعزعة للاستقرار للوضع في أفغانستان، وأمن الغذاء والطاقة والإرهاب وتغير المناخ.

إفريقيا

وأشار البيان إلى أن دول مجموعة البع تعمل على تعميق شراكاتها مع الدول والمنظمات الإقليمية في إفريقيا، بما فيها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا تأييد دول G7 لدعوات إفريقية لتمثيل أقوى للقارة في المحافل الدولية، ولا سيما في مجموعة العشرين.

المصدر: وكالات