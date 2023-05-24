بيسكوف: لا توجد ممهدات للتسوية السلمية في أوكرانيا حتى الآن

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، إذ لا تزال ممهدات التسوية السلمية غير متوفرة حتى الآن.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عن أي من خطط التسوية السلمية للنزاع التي اقترحتها الأطراف المختلفة أقرب إلى موقف روسيا وما إذا كانت لدى موسكو خطة خاصة بها من هذا القبيل.

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وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "تاس": "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، طالما أنه من الواضح عدم وجود ممهدات للتسوية السلمية"، مضيفا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

وعندما طلب منه توضيح ما إذا كان الكرملين مستعدا لإجراء مفاوضات مع أي من ممثلي سلطات كييف الحالية، قال: "من غير المرجح حدوث ذلك، لأن أي مفاوضات مع روسيا محظورة (في أوكرانيا)".

وفي أوكتوبر الماضي وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرارا لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يمنع التفاوض مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ.

المصدر: "تاس"