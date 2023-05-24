لأول مرة في التاريخ.. منظومة دفاعية روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية دون تدخل بشري

قال مصدر عسكري مطلع، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-350" (فيتياز) أسقطت لأول مرة طائرة حربية أوكرانية بشكل أتوماتيكي دون مشاركة بشرية

وأشار المصدر إلى أنه تم اختبار وضع التشغيل هذا في ظروف القتال الحقيقي لأول مرة في العالم، في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي.

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وأضاف المصدر: "تم ولأول مرة في العالم في ظروف قتالية تنفيذ عملية رمي آلية بالكامل لصاروخ دفاع جوي. بدون أي مشاركة من جانب العنصر البشري تم اكتشاف هدف جوي أوكراني ومتابعته وإسقاطه".

وشدد المصدر، على أن الجيش الروسي تمكن بواسطة "إس-350" من إسقاط عدة طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار للقوات الأوكرانية.

وأضاف المصدر: "في وضع العمل الآلي في هذه المنظومة، لا يتدخل الإنسان ويتم اتخاذ القرار من جانب عناصر الذكاء الاصطناعي للمنظومة في إطار الوضع القتالي المترتب في تلك اللحظة. وخلال ذلك استخدمت هذه المنظومة في وقت واحد كلا وضعي الرادار النشط والسلبي. بهذا الشكل تزداد مناعة المنظومة تجاه وسائل التشويش الالكتروني، وتتعزز قدرتها على اكتشاف وتصنيف الأهداف".

وتعمل "إس-350" بتعاون وثيق مع المنظومات الأبعد مدى، مثل "إس-300 في 4" و"إس-400" و"إس-500"، التي يستهدفها العدو عادة.

وتخصص "إس-350" لحماية المنظومات الروسية الثمينة من الصواريخ المعادية. ويمكن أن تحمل منصة واحدة للمنظومة 12 صاروخا.

تجدر الإشارة إلى أن مدى عمل صاروخ "9M96E2" الذي تتزود به "إس-350" يبلغ 120 كيلومترا. ويستطيع اعتراض الأهداف المحلقة بسرعة 4800 متر في الثانية.

المصدر: نوفوستي