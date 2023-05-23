باتروشيف: روسيا تعتزم تطوير الحوار مع "آسيان" على جميع الأصعدة

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عزم الجانب الروسي على تطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على جميع الأصعدة، بما فيها الأمني.

كما أشار باتروشيف، في مشاورات الممثلين رفيعي المستوى لروسيا والدول الأعضاء في "آسيان" المسؤولين عن القضايا الأمنية، إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين الجانب الروسي والاتحاد يبلغ عمرها هذا العام خمس سنوات، فيما تطورت هذه العلاقات بشكل إيجابي لأكثر من 30 عاما".

وقال: "نحن مصممون على تكثيف الحوار مع الدول العشر الأعضاء في جميع المجالات بما فيها الأمني".

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المصدر: RT