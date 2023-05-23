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مقاتلة روسية ترافق قاذفتين أمريكيتين B-1B فوق بحر البلطيق

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مقاتلة روسية ترافق قاذفتين أمريكيتين B-1B فوق بحر البلطيق
ria.ru
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رافقت مقاتلة روسية Su-27 قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-1B، حاولتا الاقتراب من الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق.

وأفاد مركز الدفاع الوطني الروسي، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلة Su-27 للتحقق من هويتهما.

وأوضح المركز أن طاقم الطائرة الروسية أجرى دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضاف أن الطائرة الروسية Su-27 عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين.

المصدر: نوفوستي

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