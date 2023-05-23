ريابكوف: بعض الدول تتخلص من طائرات "إف 16" عبر بيعها لكييف للحصول على طائرات جديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن بعض الدول تحاول بيع طائراتها القديمة "إف 16" لكييف بحجة مساعدتها، فيما هدفها الحقيقي الحصول من واشنطن على طائرات جديدة عوضا عنها.

وأشار ريابكوف في حديث مع مجلة "الحياة الدولية": "تحاول مجموعة من الدول بيع هذه الخردة تحت شعار مساعدة أوكرانيا على أمل الحصول على المزيد من المعدات الحديثة من الولايات المتحدة في المقابل".

وأضاف ريابكوف أن "المجمع الصناعي العسكري الأمريكي سيستفيد من ذلك".

وأكد ريابكوف أن أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق رغم ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".

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المصدر: RT