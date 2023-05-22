"لا شيء قيد المناقشة ".. موسكو تعلق على تسليم "إف-16" لأوكرانيا واحتمال استخدامها لضرب القرم

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16".

وأضاف نائب الوزير، معلقا على عزم الولايات المتحدة وحلفائها تدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات وتسليمها لاحقا لأوكرانيا: "كان واضحا أن الأمور تتجه نحو ذلك. أي محاولات لتصوير القضية على أنها لا تزال قيد النقاش، ولعرض القضية كما لو أن كل شيء لم يتم تحديده بعد، لن يكون لها أي تأثير علينا. من الواضح تماما أن أوكرانيا ستستلم بطريقة ما كل قائمة الأسلحة التي يزعمون بأنها قيد المناقشة. وينطبق الشيء نفسه على تدريب العسكريين الأوكرانيين".

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وأعاد ريابكوف إلى الأذهان، أنه تم في وقت سابق تدريب أطقم القوات البرية الأوكرانية في عدة دول بما في ذلك من خارج الناتو.

وقال: " لكن كل هذه الجهود عديمة الجدوى تماما ولا معنى لها: قدراتنا وإمكانياتنا تسمح حتما بتحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة ولن تسمح بأي تطاول أو تعدي على أمن روسيا – كل تدابير وإجراءات الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة - لن تعطي النتائج المرجوة منها".

وعلق ريابكوف، على تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مؤخرا: " القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، ومحاولة تصوير الأمر بخلاف ذلك والتهديد والتشكيك بتبعية شبه الجزيرة، هو تأكيد دوري آخر للسلوك الأمريكي غير المسؤول".

يوم أمس الأحد قال سوليفان، إن بلاده لا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، لكنها لا تعتبر شبه جزيرة القرم ضمن هذه الأراضي.

المصدر: نوفوستي