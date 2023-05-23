بوتين يقلّد زعيم الحزم الليبرالي الديمقراطي وسام الاستحقاق من الدرجة الـ3

قلّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، زعيم الحزم الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي، وسام "الاستحقاق الوطني" من الدرجة الثالثة.

وجرى في الحفل منح جوائز الدولة للمتميزين في مجالات الثقافة وعلوم الفضاء والتعليم وغيرها.

وأشار بوتين إلى أن البلاد تمر بأوقات عصيبة، إلا أنها لحظة تضامن للأمة، والرغبة في تقوية أسس الوجدان، وتهيئة الظروف التنمية الاقتصاد.

المصدر: RT