قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية دوغلاس ماكغريغور، إن رفض الولايات المتحدة قبول هزيمة نظام كييف، قد يدفعها للتدخل المباشر في الصراع لمنع هزيمة أوكرانيا بشكل كامل.

وأوضح ماكغريغور في حديث لقناة Judging Freedom على يوتيوب: "لا يزال الجو العام في الولايات المتحدة داعما لأوكرانيا، وأخشى أن تعمد واشنطن لإرسال القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو إلى مناطق غرب أوكرانيا في اللحظة الأخيرة، لمحاولة إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة الكاملة".

وأضاف، أنه بعد خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك انتشرت أحاديث في البيت الأبيض حول استحالة انتصار القوات الأوكرانية"، محذرا من أن الغرب قد يعمد للتدخل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني بسبب الوضع الحرج الذي يعاني منه، ما سيقود لنتائج كارثية على الصعيد الدولي.

وأشار ماكغريغور، إلى أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع هو إعلان أوكرانيا كدولة محايدة كما اقترحت روسيا قبل تأزم الصراع، منوها بأن خطأ الغرب بتأجيجه للصراع منذ البداية أضاع هذه الفرصة.

المصدر: نوفوستي