قال محافظ كورسك رومان ستاروفويت، إن حوالي 400 شخص من سكان ثلاث قرى حدودية في مقاطعة كورسك بقيوا بدون كهرباء بسبب القصف من جانب أوكرانيا.

وذكر المحافظ، أن القوات الأوكرانية هاجمت صباح الثلاثاء قرية غوردييفكا بمنطقة كورينفسكي.

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وأضاف: "لم تقع اصابات وفقط تضررت الشبكة الكهربائية. نتيجة لذلك، تم فصل الطاقة عن قرى جوردييفكا وفيكتوروفكا وترويتسكوي. وبقي حوالي 400 شخص بدون كهرباء. في أقرب وقت ممكن ستباشر مجموعات الصيانة في عملها لتعيد التيار الكهربائي للمواطنين".

وأشار المحافظ، إلى تعرض شاحنة وجرافة كانتا تستخدمان لبناء تحصينات على الحدود لبعض الأضرار.

ونتيجة لقصف منطقة كورينفسكي في 17 مايو، أصيب عامل مدني بشظايا في منطقة أسفل الظهر. ونقل إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.

ومن المعروف أن منطقة كورينفسكي، هي إحدى المناطق الحدودية الست في مقاطعة كورسك وتقع على حدود مقاطعة سومي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي