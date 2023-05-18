إصابة شخصين بمقاطعة كورسك في هجوم بدرون على مجمع رياضي – ترفيهي

قال رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك، إن شخصين أصيبا بجروح وفقا للمعطيات الأولية، نتيجة انفجار عبوة ناسفة أسقطت من درون أوكراني على مجمع رياضي – ترفيهي.

ويشار إلى أن العديد من مناطق مقاطعة كورسك، القريبة من الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات من جانب المسلحين الأوكرانيين.

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في يوم 29 يناير، تعرضت قرية كراسنوكتيابرسكي بمنطقة جلوشكوفسكي للقصف الأوكراني، ونجم عن ذلك إصابة خطوط نقل الكهرباء بأضرار. وفي نفس اليوم، تعرضت مجموعة صيانة كهربائية في قرية فولفينو المجاورة لإطلاق نار من جانب أوكرانيا، وأصيب شخص بجروح طفيفة.

وقبل ذلك، في 19 مايو من العام الماضي تعرض رجلان لإطلاق النار في قرية تيتكينو بمنطقة جلوشكوفسكي، وتسبب ذلك بمقتل أحدهما، وتم نقل الثاني إلى المستشفى، وفي 6 أكتوبر توفي متقاعد يبلغ من العمر 72 عاما بنوبة قلبية أثناء القصف، وفي 10 أكتوبر أسفر القصف الأوكراني عن إصابة رجل وامرأة.

المصدر: نوفوستي