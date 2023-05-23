بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب

فجر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل معتز خواجا، وهو منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية بلدة نعلين غرب رام الله، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوي الخواجا الواقع في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وعددا من المنازل المجاورة له.

تغطية صحفية: "منزل عائلة معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، بعد تفجيره من قبل قوات الاحتلال". pic.twitter.com/kzQnashwFV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2023

شاهد| جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة نعلين غرب رام الله. pic.twitter.com/u1PdCO34Jm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2023

وأجبر جنود الجيش الإسرائيلي ذوي الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

الجيش الصهيوني الارهابي يفجر منزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله. ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها تجاه الشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/RzKUhbTBPC — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) May 23, 2023

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة، خاصة الحي الشرقي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.

وقتل الخواجا في التاسع من مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق النار، وما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

المصدر: RT + "القدس"