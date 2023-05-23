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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب

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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب
الصورة ملتقطة من الفيديو
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فجر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل معتز خواجا، وهو منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية بلدة نعلين غرب رام الله، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوي الخواجا الواقع في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وعددا من المنازل المجاورة له.

وأجبر جنود الجيش الإسرائيلي ذوي الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة، خاصة الحي الشرقي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.

وقتل الخواجا في التاسع من مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق النار، وما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.

المصدر: RT + "القدس"

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