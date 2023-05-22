إعصار "ماوار" يتجه نحو جزيرة غوام في المحيط الهادىء

أعلن خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية أن إعصار "ماوار" يتجه نحو جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادىء، وقد يضرب الجزيرة الأربعاء القادم.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من الأعاصير، إنه "من الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش كانت العاصفة تبعد أقل بقليل من 500 كيلومتر عن هاجاتانا عاصمة الجزيرة التي يقطنها 170 ألف شخص".

وأكد مركز المعلومات المشترك في غوام أنه "من المرجح أن تزداد الأمطار الغزيرة الليلة وخلال الأيام المقبلة".

وقالت حاكمة غوام، لو ليون غيريرو، إن "ماوار يشكل تهديدا حقيقيا وربما سيضرب جزيرتنا بشكل مباشر".

وأضافت: "لم تمر عاصفة علينا بهذا الحجم منذ وقت طويل وهذا أمر مخيف.. أطلب منكم البقاء هادئين وابقوا على إطلاع والأهم كونوا مستعدين".

وحثت السلطات المحلية السكان على "الاحتماء وتخزين الطعام والمياه والأدوية ومعدات الإسعاف الأولي".

وبحسب السلطات بمطار المدينة، تم إلغاء نحو 30 رحلة جوية من غوام وإليها كانت مقررة ليومي الثلاثاء والأربعاء.

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المصدر: أ ف ب