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المخابرات الألمانية تتحدى أي جهاز استخبارات في العالم كشف الجهة التي فجرت "السيل الشمالي"

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المخابرات الألمانية تتحدى أي جهاز استخبارات في العالم كشف الجهة التي فجرت
Legion-Media
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أكد رئيس المخابرات الألمانية، برونو كال، أنه لا يمكن لأي جهاز استخبارات في العالم كشف الجهة الضالعة في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا، في مياه النرويج.

وقال: "لا توجد دولة ولا خدمة خاصة في العالم قادرة الآن على كشف الجهة الضالعة في تفجير "السيل الشمالي"... هناك نجاحات ملحوظة في التحقيق وربما سيتغير هذا".

وأشار كال إلى أن "مكان التخريب يقع في قاع البحر، مما يعقد بشكل كبير عمل المختصين وأن التحقيق يجري في اتجاهات مختلفة".

وأفادت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية في وقت سابق، بتورط أوكرانيين على الأقل في التفجير.

ووفقا لتحقيق مشترك أجرته صحيفة "Süddeutsche Zeitung" مع عدد من وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية، عثر محققو الهيئة الفدرالية للشؤون الجنائية في ألمانيا على خيوط تقود إلى شركة "Feeria Lwowa" البولندية للسياحة.

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المصدر: تاس 

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