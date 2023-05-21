صحيفة ألمانية تكشف تورط أوكرانيين في تفجير أنابيب "السيل الشمالي"

أفادت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، بتورط أوكرانيين على الأقل في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج.

ووفقا لتحقيق مشترك أجرته صحيفة Süddeutsche Zeitung بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية، عثر محققون من الهيئة الفدرالية للشؤون الجنائية في ألمانيا قبل بضعة أشهر على خيوط تقود نحو شركة Feeria Lwowa البولندية للسياحة.

وبحسب التحقيقات استأجرت شركة Feeria Lwowa سفينة "أندروميدا" المشتبه بنقل الإرهابيين للمواد المتفجرة المستخدمة في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، قبل حادث التفجير بوقت قصير.

وأشار التحقيق إلى أن الكثر من الأدلة تفيد بأن شركة Feeria Lwowa مجرد واجهة، فالشركة تأسست عام 2016، وتم تسجيلها من قبل أوكرانيين.

ونشر الصحفي الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، في الـ 8 من فبراير الماضي، تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ 26 من سبتمر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.

وأشار هيرش في تحقيقه إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، من قبل الولايات المتحدة، تحت غطاء تدريبات BALTOPS العسكرية، بدعم من المتخصصين النرويجيين.

وكشف هيرش أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ قرار إجراء العملية، بعد 9 أشهر من المناقشات مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته.

ومن جانبه نفى البيت الأبيض بصورة قطعية، صحة المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافية".

المصدر: تاس