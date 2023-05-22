راعي دير الكهوف في كييف يقاضي زيلينسكي

أعلن المحامي نيكيتا تشيكمان أن المحكمة العليا الأوكرانية بدأت النظر في دعوى راعي دير الكهوف (بيتشيرسكايا لافرا) في كييف، المطران بافيل ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المحامي إلى أن الدعوى تطالب بإلغاء مرسومين رئاسيين حول فرض عقوبات شخصية على المطران بافيل.

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ومن المقرر بدء المرافعات في القضية يوم 19 يونيو المقبل.

وجدير بالذكر أن المطران بافيل قيد الإقامة الجبرية حاليا بتهمتي "إثارة الفتنة الدينية" و"تبرير العدوان الروسي"، ورفضت محكمة الاستئناف في كييف طلب الإفراج عنه.

ويعتبر المطران بافيل من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

ورفض المطران قرار السلطات الأوكرانية تسليم الدير الروسي التاريخي في كييف إلى الكنيسة الأوكرانية المنشقة عن بطريركية موسكو.

المصدر: نوفوستي