واشنطن تؤكد لكييف رفضها استخدام طائرات "إف-16" في استهداف العمق الروسي

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية كييف، برفض الولايات المتحدة القاطع لاستخدام طائرات "إف-16" الأمريكية في ضرب أهداف داخل الحدود الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في إفادة صحفية: "أوصلنا لسلطات كييف رسالة واضحة مفادها أن واشنطن لن تسهم أو تشجع قوات كييف على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وفي ذات الوقت نحن مصرون على ضرورة تذكير العالم بأن روسيا من أجج هذه الحرب منذ البداية".

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، دعمها لقرار بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات الجيل الرابع، بما فيها مقاتلات F-16 الأمريكية.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، بأن بريطانيا ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف – 16"، الصيف الجاري.

ومن جانبه قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على التحكم في مقاتلات "إف -16" سيستغرق وقتا طويلا، وسيمثل إشارة تحذيرية لروسيا.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مؤكدا أن جهود الغرب "تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".

المصدر: نوفوستي