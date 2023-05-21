ساليفان: واشنطن لم تتخذ قرارا نهائيا حول تزويد أوكرانيا بطائرات F-16

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد حول الجهة التي ستمد أوكرانيا بمقاتلات "إف -16"، في المرحلة القادمة.

وأوضح ساليفان، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أن واشنطن لم تقرر بعد إن كانت ستمد كييف بمقاتلات "إف -16"، أم أن دول الاتحاد الأوروبي ستمدها بمخزونها منها.

وأضاف: "ربما سنركز على نقل الطائرات إلى دول ثالثة، لكن الرئيس جو بايدن لم يتخذ بعد قرارا نهائيا في هذه المسألة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستبحث هذه المسألة مع حلفائها، وسيتم تحديد تفاصيل تسليم المقاتلات لأوكرانيا وتوقيت التسليم، بشكل مشترك.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، بأن بريطانيا ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف – 16"، الصيف الجاري.

ومن جانبه قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على التحكم في مقاتلات "إف -16" سيستغرق وقتا طويلا، وسيمثل إشارة تحذيرية لروسيا.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مؤكدا أن جهود الغرب "تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".

المصدر: RT