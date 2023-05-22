بعد مطالباتها ألمانيا بـ 1.5 تريليون دولار.. بولندا تحصي "خسائرها" لتطالب بها "الاتحاد السوفيتي"

بدأت بولندا في إعداد تقرير حول الأضرار التي تزعم أن الاتحاد السوفيتي ألحقها بها.

صرح بذلك نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوس موليارتشيك لقناة TVP اليوم الاثنين، حيث تابع: "يعمل معهد الشؤون العسكرية على هذه الوثيقة، ولابد أن تكون عملا ضخما يظهر كافة جوانب الاحتلال، وتفكيك المصانع من الأراضي الغربية، والاستغلال اللاحق للدولة البولندية، وعقود الفحم غير المربحة. وهذا ما نعمل عليه في وضع مثل هذه الوثيقة".

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كذلك سيعقد الدبلوماسي البولندي اجتماعا مع برلمانيين ألمان، سيقدم لهم وجهة النظر البولندية بشأن الحاجة إلى دفع تعويضات لبولندا عن الأضرار في الحرب العالمية الثانية، والتي تقدرها بولندا بمبلغ 6.2 تريليون زلوتي أي حوالي 1.3-1.5 تريليون دولار أمريكي.

تعليقا على ذلك، كتب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" أن بولندا تخلت عن تاريخها المشترك، وبالتالي يتعين عليها "إعادة الأراضي التي حصلت عليها بعد الحرب العالمية الثانية"، كما يجب عليها تعويض موسكو عن "الأموال التي أنفقت عليها في الحرب العالمية الثانية".

وأشار فولودين إلى أن "ثلث الأراضي البولندية الحالية من المناطق ذات البنية التحتية المتطورة والمؤسسات الصناعية الغنية بالموارد الطبيعية، أصبحت جزءا من الجمهورية بعد الحرب العالمية الثانية فقط بفضل الاتحاد السوفيتي، ناهيك عن أن الشعب السوفيتي اقتطع من موارده وأنفق أكثر من 750 مليار دولار وفقا لتقديرات اليوم لترميم وتطوير بولندا".

المصدر: نوفوستي