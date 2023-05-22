الكرملين يعلق على الجزء الروسي من صفقة الحبوب

يصطدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموقف غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من "صفقة الحبوب"، مما يعقد العملية لكن الاتصالات ستستمر حول ذلك.

أعلن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال تعليقه على أنباء تفيد بأن الاتحاد الأوروبي لا يخطط بعد لإعادة ربط البنوك الروسية، بما في ذلك مصرف "روسيلخوزبنك"، بنظام سويفت رغم أن هذا هو أحد شروط استمرار الصفقة، وقال: "على الرغم من كل جهود الأمم المتحدة، يصطدم السيد غوتيريش بموقف غير بناء من جانب بعض الأطراف الغربية، وهذا الأمر يزيد فعلا من تعقيد العملية. ربما يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، صفقة البحر الأسود. لكن كما قلنا ستستمر الاتصالات، لأنه تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حد ما، وستنتهي بسرعة إلى حد ما".

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في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

المصدر: نوفوستي