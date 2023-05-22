برلوسكوني يتحدث كيف آزرته خطيبته خلال مكوثه في المستشفى

تحدث رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلوسكوني 87 عاما، عن الفترة التي أمضاها بالمستشفى مؤخرا، مشيرا إلى أن "الأمر كان صعبا"، لكن خطيبته وقفت إلى جانبه بعناية وآزرته في مرضه.

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وقال زعيم حزب "فورتسا إيتاليا"، الذي أمضى أكثر من شهر ونصف الشهر في المستشفى بسبب التهاب رئوي، "لقد أوكلت نفسي، كما في اللحظات الصعبة الأخرى، إلى عون السماء ولكفاءة الأطباء والعاملين الصحيين في مستشفى سان رافاييلي، الذين لن أكف عن شكرهم أبدا"، وكذلك "خطيبتي مارتا التي وقفت بجانبي بعناية وتفان لا مثيل لهما، ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالحب الكبير الذي يربطنا".

ويعاني برلوسكوني من نوع نادر من سرطان نخاع العظم (ابيضاض الدم النخاعي المزمن)، وقد أدخل إلى المستشفى في 5 أبريل، ومكث في البداية بقسم العناية المركزة، ثم نقل إلى قسم عام بالمستشفى في 16 أبريل، قبل أن يغادرها الأحد.

وقال برلوسكوني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن "الأمر كان صعبا، لكنني كنت اتحلى بالثقة دائما"، وأضاف: "هذه المرة أيضا أدركت الصداقة والمودة الصادقة، المؤثرة في بعض الأحيان، من جانب أشخاص عديدين، حتى الغرباء منهم. كل القادة السياسيين، من الأغلبية والمعارضة، وجهوا لي كلمات تمنيات طيبة بالشفاء والتشجيع، الذي أشعر بالامتنان الشديد له حقا، وفوق كل شيء، الالتفاف العاطفي لأبناء الحزب، مناضليه وناخبيه".

وأشار برلوسكوني إلى أن "تاريخ حزب "فورتسا إيتاليا" شعاره التجديد المستمر، منذ عام 1994 حتى اليوم. لقد نشأ حزبنا لا لمنع الشيوعيين من قيادة حكومة الأمة وحسب، بل لتجديد السياسة بعمق أيضا.. لكن لأجل التجديد، يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نجدد أنفسنا. لقد فعلنا ذلك دائما وسنواصل القيام به، ومن الواضح أنه تم دون ابعاد أي شخص".

تجدر الإشارة، إلى أن برلوسكوني وهو من مواليد العام 1936، تزوج مرتين (كارلا دالوليو 1965 – 1985 وفيرونيكا لاريو 1990 – 2009)، وله 5 أولاد، وتربطه منذ العام 2009 علاقة بعضوة حزبه مارتا فاسينا، 33 عاما.

المصدر: آكي