كييف تريد حرمان بريجنيف من أحد ألقابه

أفاد نائب عمدة كييف فلاديمير بوندارينكو بأن مجلس المدينة سيدرس الخميس المقبل مشروع قرار حول حرمان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي ليونيد بريجنيف من لقب المواطن الفخري.

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ونقلت صحيفة "فيستي" عن بوندارينكو قوله: "سينظر نواب المدينة في مشروع قرار بشأن حرمان "ليونيد إيليتش العزيز" من لقب المواطن الفخري لكييف في اجتماعهم في 25 مايو الجاري".

وأضاف أن هذه المسألة كانت ستدخل جدول أعمال مجلس كييف في 18 مايو الجاري.

وأوضح أنه ليس فقط بريجنيف بل وعدد من الأشخاص الآخرين الذين عملوا في مناصب عليا في الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي والحزب الشيوعي لأوكرانيا والأحزاب الشيوعية في الجمهوريات السوفيتية الأخرى تقع ضمن المعايير التي يحرمون بموجبها من لقب "المواطن الفخري لمدينة كييف".

وتابع: "لذلك، من أجل تحقيق حل كامل تم اتخاذ قرار حول نقل بحث هذه المسألة إلى الأسبوع القادم. يبدو أنه عشية يوم كييف الذي يتم الاحتفال به بشكل تقليدي سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر مايو، سيتم حرمان ليس بريجنيف فحسب بل والعديد من الممثلين الآخرين للحزب الشيوعي والنخبة السياسية السوفيتية من لقب "المواطن الفخري للمدينة".

المصدر: نوفوستي