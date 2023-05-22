باشينيان لا يرجح أن يوقع معاهدة سلام مع باكو في 25 مايو

صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأنه من غير المرجح أن يوقع معاهدة سلام مع أذربيجان خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مايو الجاري.

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جاء ذلك خلال تصريحات لباشينيان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث تابع رئيس الوزراء الأرمني بأنه لا يعتقد أنه من الواقعي توقيع معاهدة سلام مع باكو خلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني خلال لقائهما في موسكو 25 مايو.

إلا أن باشينيان، في نفس الوقت، "لم يستبعد تحقيق قاسم مشترك" بشأن فتح اتصالات النقل الإقليمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق ردا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم رؤساء روسيا وأذربيجان ورئيس الوزراء الأرمني، بأن باشينيان وعلييف قد يزوران موسكو هذا الأسبوع، حيث سيعقد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

المصدر: نوفوستي