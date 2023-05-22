إسرائيل تدرس وقف إدخال بعض المواد الخام لغزة

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن الحكومة تدرس منع إدخال ما أسمتها "مواد ثنائية الاستخدام" إلى قطاع غزة، بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية في القطاع.

وذكرت قناة "كان 11" أن وزيرة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية أوريت ستروك، طالبت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنع إدخال هذه المواد إلى قطاع غزة، حيث أن هذه المواد كان يحظر إدخالها للقطاع فيما سمحت الحكومة الإسرائيلية السابقة بإدخالها للمرة الأولى منذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة عام 2006.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو قال إنه "لا يتوجب إدخال هكذا مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية"، حيث قام بتوجيه مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لفحص قائمة المواد التي يجري إدخالها للقطاع ومن بينها ثنائية الاستخدام سعيا لمنع ادخالها.

المصدر: "صفا"