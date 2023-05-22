الحكومة البريطانية بصدد الكشف عن خطة جديدة لخفض أعداد المهاجرين

ذكرت صحيفة "تلغراف" أنه من المقرر أن يمنع جميع طلاب الجامعات الأجانب في الدورات التي تقل عن درجة الدكتوراه من إحضار أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، بموجب خطط تدرسها الحكومة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه الخطوة تعني حظر أكثر من 100000 من المعالين الذين تم جلبهم حاليا إلى المملكة المتحدة من قبل الطلاب الأجانب الحاصلين على الماجستير وماجستير إدارة الأعمال ودورات الدراسات العليا الأخرى.

وذكرت أن الوزراء يعتقدون أن الحظر سيقلل أعداد المهاجرين، وينهي ما يزعمون أنه إساءة استخدام لقانون الهجرة، ساعدت في دفع مستويات صافي الهجرة إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك، وعد يوم أمس الأحد باتخاذ إجراءات لتقليص صافي الهجرة، على الرغم من أن المصادر الحكومية قللت من فرص الكشف عن الخطوات هذا الأسبوع.

وقال سوناك في اجتماع قادة مجموعة السبع في طوكيو "أفكر في مجموعة من الخيارات لخفض الأرقام.. لكن اسمحوا لي أن أكون واضحا أن الأعداد المستقبلية للهجرة القانونية مرتفعة للغاية وأنا ملتزم والحكومة ملتزمة بخفض هذه الأرقام".

وارتفع عدد المعالين الذين أحضرهم الطلاب الأجانب إلى المملكة المتحدة عشرة أضعاف من 12800 في عام 2018 إلى 135788 في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن صافي الهجرة وصل إلى مستويات قياسية العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي المهاجرين الواصلين إلى المملكة المتحدة بين 700 ألف ومليون.

وقالت الـ"تلغراف" إنها حصلت على أدلة بأن الهنود ذوي المهارات المتدنية يستغلون تأشيرات أزواج الطلاب للقدوم والعمل في المملكة المتحدة.

المصدر: Telegraph