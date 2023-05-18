سوناك يرفض إعادة الالتزام بتعهد جونسون في بيان وقف الهجرة

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إعادة الالتزام بتعهد بيان حزب المحافظين الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لخفض المستوى الإجمالي للمهاجرين.

وقال سوناك إنه بالفعل يريد خفض صافي أعداد المهاجرين، لكنه لن يلتزم بالتعهد الذي قطعه المحافظون في الانتخابات الأخيرة.

وأشار إلى أنه "ورث بعض الأرقام" فيما يتعلق بالهجرة، وأصر على أن الناخبين يركزون على معالجة الهجرة غير الشرعية، مثل عبور القوارب الصغيرة.

جاء رفضه للالتزام بهذا التعهد في الوقت الذي أصر فيه وزير المالية جيريمي هانت على أن الحكومة ستتخذ نهجا "براغماتيا" للهجرة في أعقاب دعوة وزير الداخلية لتقليل أعداد القادمين إلى المملكة المتحدة.

ووعد بيان عام 2019 لحزب المحافظين بأن "الأرقام الإجمالية ستنخفض" حيث تنهي الحكومة حرية التنقل في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في ذلك الوقت، كانت مستويات الهجرة عند 226000 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات عند نشر أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

المصدر: "الإندبندنت"