رئيس البرازيل: مجلس الأمن الدولي يفتقر للقوة لمنع النزاع في أوكرانيا

قال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن مجلس الأمن الدولي افتقر إلى القوة لمنع النزاع في أوكرانيا، وشدد على أن العالم يحتاج إلى مؤسسة تتمتع بالقوة والسلطة لاتخاذ القرارات.

وأضاف الرئيس البرازيلي: "لو كان مجلس الأمن الدولي يملك ما يكفي من القوة لإجراء مفاوضات، فربما لم نشهد اندلاع القتال بين أوكرانيا وروسيا. نحن بحاجة إلى مؤسسة جادة لديها ما يكفي من الثقل والقوة لاتخاذ القرارات. وهذا الأمر كذلك مهم في قضية المناخ".

إقرأ المزيد

وفي حديثه مع الصحفيين بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما، قال رئيس البرازيل إنه لم يشارك في مناقشة النزاع الأوكراني.

وشدد لولا دا سيلفا، على أنه "لا يعتبر مجموعة العشرين منصة مناسبة لمناقشة هذا النزاع - يجب مناقشة هذه القضية بشكل أكثر فاعلية في الأمم المتحدة، وعلى هذه الخلفية يجب نقل موعد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر إلى يوليو".

المصدر: نوفوستي