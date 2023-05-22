رئيس البرازيل: زيلينسكي لم يأت لمقابلتي على هامش مجموعة السبع

قال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن فلاديمير زيلينسكي لم يحضر للقاء معه، والذي كان من المقرر عقده على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقنع نظيره البرازيلي بالاجتماع مع زيلينسكي في القمة.

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وأضاف رئيس البرازيل: "كان من المقرر عقد لقاء ثنائي مع أوكرانيا في هذه القاعة. انتظرنا وتلقينا معلومات تفيد بأنهم قد تأخروا. في غضون ذلك استقبلت رئيس فيتنام. عندما غادر الرئيس الفيتنامي، لم يحضر زيلينسكي بالتأكيد كان لديه اجتماع آخر . لم أشعر بخيبة أمل، لقد شعرت بالضيق لأنني أرغب في مقابلته ... زيلينسكي شخص بالغ ويعرف ما يفعله".

قبل ذلك أعرب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن نيته انتهاز فرصة حضوره قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان بصفة ضيف، للانخراط في جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وكذلك قال رئيس البرازيل في وقت سابق، إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تأجيج النزاع. وشدد لولا دا سيلفا على ضرورة توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء هذا النزاع. بالإضافة إلى ذلك، اقترح لولا دا سيلفا إنشاء صيغة تشابه مجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي