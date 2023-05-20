البرازيل تشتبه بنصبه فخا .. زيلينسكي طلب لقاء الرئيس في هيروشيما

قالت وكالة بلومبرغ، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اقترح عقد لقاء مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وأشارت الوكالة إلى أن الكثيرين في البرازيل يعتبرون دعوة زيلينسكي عبارة عن فخ لبلادهم. وذكرت الوكالة أن رئيس البرازيل، لم يرد بعد على اقتراح زيلينسكي بالاجتماع.

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ويرى أحد المسؤولين البرازيليين، أن مشاركة زيلينسكي المرتجلة في قمة هيروشيما يمكن أن تكون فخا، ونوه بأن بلاده مستعدة للقاء أي زعيم، لكن هناك مخاوف من أن تحاول كييف تمرير أية إجراءات غير مرغوب فيها.

ويشار إلى أن أوكرانيا طلبت من البرازيل تسليمها 450 ناقلة جند مدرعة من طرازGuarani، وذلك لقاء قيمة سيقوم بتسديدها حلفاء البرازيل وأوكرانيا. وتعهدت كييف في طلبها بأن المركبات ستستخدم فقط للأغراض الإنسانية وليس للمهام القتالية.

المصدر: vz.ru