صحفي ياباني يلقن زيلينسكي درسا عن هيروشيما

أحرج أحد المراسلين اليابانيين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي للأخير على هامش قمة G7 في هيروشيما، وذلك على خلفية مطالباته المستمرة بتزويد كييف بالأسلحة.

وقال المراسل لزيلينسكي إن "هيروشيما ليست بالمكان المناسب لهذا الكم من المحادثات حول الإمدادات العسكرية إلى الجانب الأوكراني".

ونبه زيلينسكي أن إلى حقيقة أنه "ليس كل سكان اليابان يدعمون مثل هذه الأفكار.. ونصح المراسل زيلينسكي بمناقشة قضايا مبادرات السلام على أراضي هيروشيما".

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ومن المعروف أن الرئيس الأوكراني عقد عدة اجتماعات ثنائية مع قادة الدول في قمة G7 أثار خلالها مسألة تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وفي وقت سابق، وعلى هامش القمة أيضا، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاصيل المحادثة مع زيلينسكي، وأخبره بخطط واشنطن والحلفاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة المقاتلات من طراز "إف-16".

المصدر: الوكالة الفيدرالية الروسية