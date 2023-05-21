آكار: تركيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهابيين في سوريا والعراق حتى تحييد آخرهم

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

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وشدد في كلمة ألقاها أكار الأحد في "مؤتمر مكافحة الإرهاب وسوريا" بمدينة إسطنبول، أن "مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام تركيا القوية والعظيمة وأن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب بحزم كبير".

وأشار في هذا الإطار إلى مواصلة الجيش التركي عملياته ضد الإرهابيين في شمال العراق وسوريا وملاحقة فلول الإرهاب.

وأضاف: "لن تتوقف مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، والجيش التركي يواصل دفن الإرهابيين في الحفر والمخابئ التي حفروها".

وذكر أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب انطلاقا من مبدأ "هدفنا الإرهاب حيثما وجد".

وصرح أكار بأنه تم تحييد 37 ألفا و860 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015، بمن فيهم 6 إرهابيين في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا يوم الأحد.

المصدر: الأناضول