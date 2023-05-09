تركيا تعلن عن إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء أنه سيتم إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا، بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وأفاد بأنه سيتم عقد لقاء بين نواب وزراء الدفاع من كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا في 10 و11 الشهر الجاري، لبحث ملف تمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وكان المقرر أن يجتمع نواب وزراء الدفاع من كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنقرة يوم الجمعة الماضي لمناقشة بعض القضايا خلال الاجتماع، ولا سيما صفقة الحبوب، إلا أنه تم تأجيل، بسبب الحاجة إلى عقد اجتماع تقني فني قبل اجتماع نواب وزراء الدفاع، حسبما أفاد آكار.

المصدر: RT