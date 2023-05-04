وزير الدفاع التركي يعلن تأجيل اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تأجيل اجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا، الذي كان مقررا اليوم الجمعة.

وقال أكار إن هناك حاجة لعقد اجتماع تقني فني قبل اجتماع نواب وزراء الدفاع.

وصرح بأن هذا الاجتماع التقني الفني سيعقد يوم الجمعة في إسطنبول بمشاركة وفود فنية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأوضح أنه سيتم تحديد موعد اجتماع نواب وزراء الدفاع في وقت لاحق بالفترة المقبلة.

وكان وزير الدفاع التركي قد أعلن أن نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا يخططون للاجتماع في إسطنبول يوم 5 مايو الجاري، وأنه ستتم مناقشة بعض القضايا خلال الاجتماع، ولا سيما صفقة الحبوب.

المصدر: RT + وكالات