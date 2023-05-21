مدفيديف يصل إلى فيتنام في زيارة عمل

وصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في زيارة عمل إلى فيتنام، حيث سيجري يوم الاثنين 22 مايو سلسلة من اللقاءات مع القيادة الفيتنامية.

ووفقا لمكتب ميدفيديف، سيكون جدول أعمال الزيارة مزدحما للغاية، حيث سيلتقي ميدفيدييف بالرئيس الفيتنامي فو فان ثونج ورئيس الوزراء فام مينه تينه.

كما سيجري محادثات مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج والسكرتير الدائم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ترونج ثي ماي. وسيضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للأبطال الذين سقطوا، وعلى ضريح هو تشي مينه في هانوي.

وخلال اجتماعات ميدفيديف مع القيادة الفيتنامية سيثير قضايا التعاون الإقليمي ومناقشة الوضع الخاص بأوكرانيا، وسيولى اهتماما خاصا بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، وإعادتها لمستوياتها السابقة قبل فرض العقوبات الغربية على روسيا.

ومن المتوقع خلال المحادثات إجراء تقييم عام للعلاقات الروسية الفيتنامية، وللحوار السياسي والحزبي بين الأحزاب.

وفي هذا الصدد، يعول الجانب الروسي على تعميق العلاقات بين الأحزاب على المستوى الثنائي وفي صيغ متعددة الأطراف (روسيا - الآسيان ، المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية) ويأمل أن تنضم فيتنام إلى اللجنة المنظمة لـ " منتدى أنصار مكافحة الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد".

المصدر: تاس