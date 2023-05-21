واشنطن تبحث رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني

تبحث الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيف أو رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، الذي يسعى نظيره الأمريكي لويد أوستن لعقد اجتماع شخصي معه في يونيو المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع، عندما سئل ما إذا كانت واشنطن يمكن أن ترفع أو تخفف القيود المفروضة على لي شانغفو: "هذا قيد المناقشة الآن.. الإجابة: هذا قيد المناقشة الآن".

وفي الوقت نفسه، شدد بايدن على أن واشنطن لا تفكر في رفع الحظر عن توريد التقنيات والمواد إلى بكين، والتي تعتبرها الحكومة الأمريكية ضرورية للصين لبناء قدراتها العسكرية.

وفي 19 مايو، أفادت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن بكين رفضت حتى الآن طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لقاء نظيره الصيني، لي شانغفو، على هامش منتدى الأمن الدولي "شانغريلا"، المقرر عقده من 4 يونيو في سنغافورة.

وقالت الصحيفة إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بأن الاجتماع لن يعقد في حال استمرار العقوبات الأمريكية على لي شانغفو.

وفي 11 مايو، أكد أوستن أنه يعتبر مقابلة لي شانغفو شخصيا أمرا "شديد الأهمية"، وأشار رئيس البنتاغون، إلى أنه "سيسعى جاهدا للتواصل" في منتدى سنغافورة مع نظيره الصيني.

المصدر: تاس