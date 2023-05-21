 
مباشر

حكومة نتنياهو تعقد جلستها تحت المسجد الأقصى وتزيد الإنفاق على أعمال "الحائط الغربي"

أخبار العالم

حكومة نتنياهو تعقد جلستها تحت المسجد الأقصى وتزيد الإنفاق على أعمال
وسائل إعلام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcmj

وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة ميزانية الخطة الخمسية بنحو 60 مليون شيكل لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات إلى ساحة حائط البراق.

إقرأ المزيد
"نحن أصحاب البيت هنا في القدس".. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

وبحسب مكتب نتنياهو فإن قرار الحكومة، التي عقدت جلستها داخل أنفاق ما يسمى "الحائط الغربي" تحت المسجد الأقصى، يضيف حوالي 60 مليون شيكل، الأمر الذي سيوفر استجابة للوتيرة المتزايدة لأعمال التطوير والبناء الجارية في الموقع، بالإضافة إلى اكتشاف المكتشفات الأثرية، وزيادة الزيارات من قبل الطلاب والجنود وتنفيذ أنشطة تعليمية إضافية. 

في ظل خلافات داخل الائتلاف حول الميزانية، قال نتنياهو إن "عملية توحيد القدس لم تنته بعد، من أجل أمننا ومن أجل توحيد القدس علينا الحفاظ على هذه الحكومة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا