حكومة نتنياهو تعقد جلستها تحت المسجد الأقصى وتزيد الإنفاق على أعمال "الحائط الغربي"

وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة ميزانية الخطة الخمسية بنحو 60 مليون شيكل لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات إلى ساحة حائط البراق.

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وبحسب مكتب نتنياهو فإن قرار الحكومة، التي عقدت جلستها داخل أنفاق ما يسمى "الحائط الغربي" تحت المسجد الأقصى، يضيف حوالي 60 مليون شيكل، الأمر الذي سيوفر استجابة للوتيرة المتزايدة لأعمال التطوير والبناء الجارية في الموقع، بالإضافة إلى اكتشاف المكتشفات الأثرية، وزيادة الزيارات من قبل الطلاب والجنود وتنفيذ أنشطة تعليمية إضافية.

في ظل خلافات داخل الائتلاف حول الميزانية، قال نتنياهو إن "عملية توحيد القدس لم تنته بعد، من أجل أمننا ومن أجل توحيد القدس علينا الحفاظ على هذه الحكومة".

المصدر: RT