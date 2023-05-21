إيطاليا تغرق.. رئيسة الوزراء تلغي زيارتها إلى كازاخستان

أفاد المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، بأن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أستانا لن تتم، بسبب الفيضانات في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "بسبب الفيضانات في شمال إيطاليا، لن تتم زيارة العمل المعلن عنها سابقا لرئيسة الحكومة الإيطالية إلى أستانا. طلب ​​الجانب الإيطالي إجراء محادثة هاتفية بين رئيس كازاخستان ورئيسة وزراء إيطاليا".

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ويشار إلى أن زيارة ميلوني إلى أستانا، كانت مقررة في 22 مايو. لكن رئيسة الوزراء أعلنت السبت، أنها ستغادر قمة مجموعة السبع في هيروشيما قبل الموعد المحدد، وتعود إلى وطنها للمشاركة في حل المشكلات المتعلقة بحالة الطوارئ في منطقة إميليا رومانيا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

ظهرت حالة الطوارئ في إميليا رومانيا يوم الثلاثاء، عندما بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول لفترات طويلة في هذه المنطقة. وشهدت بعض المناطق هناك في غضون ثلاثة أيام معدلات هطول نصف عام. نتيجة لذلك، فاض 23 نهرا، وأدت الفيضانات إلى غرق الكثير من الأراضي والمراكز السكنية.

المصدر: نوفوستي