10 قتلى بإطلاق نار خلال سباق سيارات في المكسيك (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 10 من المشاركين في سباق سيارات مصرعهم وأصيب 9 آخرون، بإطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية أمس السبت.

ونقلت وسائل إعلام عن سلطات بلدية إنسينادا، أن هجوما مسلحا في منطقة سان فيسنتي استهدف مشاركين في رالي يعرف باسم "كاشانيازو"، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 10 أشخاص.

وذكرت السلطات أن سيارة رمادية حديثة الطراز وصلت إلى المنطقة الموجودة في الطريق السريع ترانسبينيسولار عند الكيلومتر 90 في منطقة سان فيسنتي، ونزل منها أشخاص بدأوا في إطلاق النار بأسلحة طويلة على المتسابقين الذين كانوا متوقفين عند محطة وقود.

ولم يعرف على الفور أسباب الهجوم وهويات الضحايا، وفتحت السلطات والأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

Matan a 10 en rally de Ensenada, Baja California.

Un ataque armado ocurrió en la delegación de San Vicente contra corredores de un rally denominado "Cachanillazo", dejando un saldo de 9 heridos y 10 personas fallecidas. pic.twitter.com/5tLwwzo4vc — Raúl Brindis (@raulbrindis) May 21, 2023

Impactantes imágenes del ataque en el rally el #Cachanillazo, en Ensenada, Baja California. Se reportan al menos 10 muertos y varios heridos.pic.twitter.com/YH4SGVJI1Z — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 21, 2023

المصدر: وكالات